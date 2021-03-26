美國半導體大廠英特爾宣布計畫設廠發展晶圓代工業務，「護國神山」台積電股價遭逢重挫，跌18元收在576元，而針對近期台積電震盪下跌，有網友發文表示，他買在623元均價，是不是該認賠出場？

英特爾於24日宣布推動IDM 2.0計畫，包含興建2座廠房，主要發展代工業務，各界猜測直指要挑戰台積電市場領先地位，隨後台積電股價開盤崩跌至571元，重挫23元，且跌破季線，最終尾盤收在576元，下跌18元。

有網友在DCARD發文表示，這次台積電跳空好可怕，承認以均價623元跟風進場，現在是不是該認賠，改投安全一點的金融股了。

貼文一出，即有網友建議，適時停損，現在正式跌破季線，也就代表今年初到現在買台積電的幾十萬新股東都是賠錢的，市場無腦追捧，就是一個過熱警訊；再加上英特爾展開晶圓代工，並且美國也傾力相助。該網友斷言，目前台積電基本、技術面基本確定看空。

但也有網友認為不見得看空，表示台積電的產品良率每個未來科技都用的到，英特爾光在技術上就很難追了，更何況設廠增產，穩定良率，只有曾進過fab（晶圓廠）端工程師才知道台積電的技術多有價值。

(中時新聞網)