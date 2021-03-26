巨大（9921）集團在全球各市場對於自行車、電動自行車（e-bike）的強勁需求下，今（26）日公布2020年財報，EPS達13.19元，直逼美利達（9914）的13.36元，雙雄去年獲利均創下歷史新高！巨大每股擬配發8元現金股利，略勝美利達的7元現金股利。

巨大集團2020年合併營收高達700.1億元，年成長10.3％，強勁的市場需求也提升產能利用率，帶動毛利率攀升至23.1％，稅後淨利大幅成長46.7％、達到49.5億元。

巨大集團2020年第四季表現亮眼，即使在產業物料供應吃緊、海運貨櫃短缺的情形下，巨大各製造廠仍持續趕工滿足市場需求，帶動第四季單季合併營收年成長11.2％，加上毛利率提升，單季毛利及稅後淨利，分別年成長33.7％及109％。

在自有品牌銷售方面，受惠於整體自行車市場銷售熱潮，去年全球捷安特銷售公司營收及獲利都有大幅成長。以原幣計算，美國、歐洲及中國三大主要市場，營收均有二位數的增長，捷安特韓國及日本也成長顯著。

近幾年全球e-bike市場快速成長，而巨大投入e-bike研發製造超過20年，充分掌握電機系統關鍵技術，並快速反應市場趨勢，成為集團主要成長動能之一，去年e-bike營收成長28％，占集團營收26％。歐洲是全球電動自行車主要市場，捷安特歐洲公司去年e-bike銷售成長近三成；美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，預計未來也將加速成長。

巨大表示，由於e-bike銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，藉由產品的多元化及不斷創新擴大市占率，不僅帶動巨大營收成長，也有助於毛利率提升。

(工商 )