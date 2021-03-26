宏泰電工去年EPS回升至1.64元，改寫14年新高，今(26)日董事會承認去年財報，並決議每股配發現金股利1.2元，配息率73.17％，以收盤價21.60元計算，現金殖利率5.56％。
宏泰生產電力線纜及銅箔基板，其中銅箔基板主要供貨給國內PBC大廠，國際銅價大漲，客戶拉貨意願提高，去年合併營收為45.67億元、營業利益3.09億元，本期淨利5.17億元，EPS為1.64元。26日董事會承認去年財報，決議每股配發現金股利1.2元。
(工商 )
宏泰電工去年EPS回升至1.64元，改寫14年新高，今(26)日董事會承認去年財報，並決議每股配發現金股利1.2元，配息率73.17％，以收盤價21.60元計算，現金殖利率5.56％。
宏泰生產電力線纜及銅箔基板，其中銅箔基板主要供貨給國內PBC大廠，國際銅價大漲，客戶拉貨意願提高，去年合併營收為45.67億元、營業利益3.09億元，本期淨利5.17億元，EPS為1.64元。26日董事會承認去年財報，決議每股配發現金股利1.2元。
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