蝦爆了!3斤怎麼釣?簡單撇步新手變釣蝦達人｜shrimp fishing エビ釣り

室內釣蝦是台灣在地人喜愛的休閒活動，無論男女老少都相當適合，不過也有很多人釣了好幾個小時卻釣不到幾隻蝦，釣蝦究竟有哪些小撇步才能釣到滿滿一桶蝦呢?釣蝦達人 Tim接受《中時新聞網》專訪表示，只要掌握幾個小訣竅，就能讓你滿載而歸。

釣蝦達人Tim表示，蝦子是夜行性動物，所以可以在太陽下山之後到凌晨之間的時段去釣蝦，這期間的蝦子特別容易上鉤。池水的溫度也很重要，如果水溫太低蝦子的活動力會下降，最好的溫度是維持在21度到25度之間，因此可以選擇有池水控溫設備的釣蝦場。

可以自己買赤尾青當作餌料會更容易釣到蝦子。(攝影/邱子軒)

另外，挑選餌料也有學問，一般釣蝦場提供的餌料是蝦米或雞肝，Tim分享小撇步，他表示可以自己買赤尾青當作餌料會更容易釣到蝦子，正確鉤餌的方式是將赤尾青去頭去尾，讓赤尾青身體的部分完整包覆鉤子，這樣的大小是最剛好的，當蝦子上鉤時會鉤得更穩。

在釣蝦前必須量水深，調整釣竿浮標的位置。(攝影/邱子軒)

還有一個非常重要的步驟，就是在釣蝦前必須量水深，調整釣竿浮標的位置，每間釣蝦場的水深都不一樣，所以都得測量。量水深的方式，是將水深棒鉤在較短的鉤子上，放進池中看到水面淹過浮標中線偏上的位置，就是最佳的長度。Tim也提醒，蝦子喜歡聚集在水泡周圍和釣蝦池邊邊角角的位置，所以在選擇座位和放餌時可以往這些地方移動，比較有機會讓蝦子上鉤。

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)