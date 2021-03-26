台新銀行全力提供完整多元化的生活金融服務，除透過Richart Life APP串聯民眾的生活場景，集結百貨、零售、交通、旅遊等跨業通路，持續藉由台新Pay建構更完整的支付場景，無論便利商店、超市、連鎖咖啡店等，都能輕鬆使用台新Pay結帳付款，滿足民眾日常生活所需。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，目前台新Pay合作通路已遍及食、衣、住、行、育、樂等生活場景，民眾只要下載並開啟Richart Life app點選「支付」功能，即可開始使用台新Pay消費付款，讓結帳過程更快速方便。不但可於全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK等四大超商使用外，還可於路易莎咖啡（指定門市詳見台新銀行官網）、台灣大車隊、adidas、大潤發、饒河夜市、墾丁、東大門夜等熱門商圈使用相當方便，在指定商店使用台新Pay進行付款的同時，還可以台新Point或信用卡紅利點數進行消費折抵，讓點數更加活用。

包國儀指出，為回饋使用台新Pay的民眾，台新銀行持續推出優惠，3月底前，每人每日使用台新Pay單筆消費滿35元就可獲2點台新Point （上限共48,000筆），並可參加LINE Points 1,000點共35組贈獎。另於饒河夜市、九份、士東市場、花蓮洄瀾廣場、東大門、墾丁、六合夜市及新崛江等指定商圈付款，單筆消費滿100，即可獲得LINE Points 10點（每人回饋上限100點，回饋總上限5,000筆）。3月底前首次加入Richart Life app會員且完成指定任務，最高還可獲得台新Point 40點回饋。

除Richart Life外，包國儀說明，Richart app用戶使用台新Pay，也同樣獲單筆消費滿35元獲2點台新Point及LINE Points 1,000點優惠贈獎資格。且台新Pay將為Richart生日慶暖身，4月30日前Richart app會員首次綁定台新Pay任一筆滿100元消費，即可獲25點台新Point回饋（上限共5萬名）。

台新銀行將持續攜手更多商戶打造更完整的生活金融生態圈，並將擴增運用台新銀行點數的累積與兌換功能，不僅能夠讓民眾在線上直接兌換優惠商品及刷卡金，更可讓民眾自由選擇轉換成其他合作夥伴的點數。包國儀強調，除在國內持續布局外，在未來開放邊境後國外旅遊的佈局上，透過與韓國韓亞集團合作，台新客戶可在韓亞銀行旗下GLN在韓國合作的通路中，使用台新信用卡紅利點數進行全額兌換或折抵消費金額，擴增點數使用場域，建構豐富且多元化的生活金融生態圈。

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