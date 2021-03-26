美方對台海戰爭一向採取「戰略模糊」政策，美國國防智庫與軍事專家認為，北京對台海戰爭也保持相當模糊性。圖為中共東部戰區海軍驅逐艦實戰化演習。（圖／中國軍網）

美國軍方官員和安全問題專家最近不斷對中國武力攻台提出嚴重警告，美方對台海戰爭一向採取「戰略模糊」政策，而在大陸方面，美國國防智庫與軍事專家認為，北京也保持相當模糊性，更精準地說，是「政治上清晰」伴隨「戰略和戰術上的模糊」。

《美國之音》指出，近期提出警告的美軍印太司令大衛森認為，台海戰爭的爆發可能會在6年內發生。而即將接任其職務的海軍上將阿基里諾（John Aquilino）本周也再次強調，戰爭的逼近可能比大部分人認為的更迫在眉睫。美國最具影響力的智庫外交關係協會上個月發表有百餘位專家觀點的專題報告認為，台灣海峽「正成為令美中及其他大國捲入一場潛在戰爭的全球最危險的戰爭起火點」。雖然如此，中國武力犯台的一些重大問題長期來一直處於爭議與模糊狀態。

報導說，中國自稱對台立場明確，在統一終極目標上也絲毫不留餘地，但在如何實現這一目標，是否動武與何時動武等關鍵問題上，多年來北京多年來的訊號有相當程度的模糊性，外界的分析更顯分歧。美方長期以「戰略模糊」為主，在中國攻打台灣的假設問題，美國刻意不明確表態是否出兵協防。1996年台海危機時，共軍將領曾當面問美國國防部助理部長的奈伊(Joseph Nye)，美軍是否會介入台海衝突，奈伊回答說：「我們不知道，你們也不知道，那將看情況而定。」

美國國防智庫蘭德公司（RAND）高級研究員何天睦（Timothy R. Heath）說，如果中國官員今天被問同樣問題時，中國的回答也可能相同。 美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)戰略與政策專家霍爾姆斯教授(James Holmes)說，北京政治上清晰的對台政策伴有「戰略和戰術上的模糊」。

報導說，從毛澤東時代的武力解放台灣之後，歷屆領導人都在和統和武統之間遊移，主要說法是「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。北京對台戰略呈現模糊狀態，在以何種方式、什麼時候統一台灣的問題上，北京則從未給出明確答案。霍爾姆斯教授說，這令北京得以享有一定的政策空間。

美國喬治梅森大學安全政策研究中心副主任亨澤克(Michael Hunzeker)表示，中共戰略模糊的不確定性可以讓台美不斷猜測，也能在其各自的選民、決策者與區域盟友中埋下分歧的種子，而目前台美兩方的內部確實對中共是否動武、何時動武存在很大分歧。

報導稱，目前北京選擇按兵不動，但同時進行常態化挑釁，以灰色地帶進行戰術施壓。在過去以經濟吸納的策略未成功之後，改以文攻武嚇，政策基調越來越傾向於「亮劍」。

蘭德公司的何天睦說，美國的戰略模糊有維護台海和平穩定的作用，而中國的戰略模糊會令局勢更加危險。下一步要怎麼辦還沒有真正考慮成熟，所以一旦台海爆發危機，就可能會有中國領導層反應過度和誤判的風險。

(中時新聞網)