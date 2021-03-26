一名人夫因為受傷在家，原本擔憂家中經濟來源，卻意外得知老婆買了5間房，聽到每個月收租金額，更是笑說「可以退休」，不過人妻卻不確定要不要老公放棄200萬年薪，同時透露自己被誤會「愛亂花錢」長達10多年，都是因為老公不擅理財。

女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文表示，老公目前52歲，兩人婚後拿回家的孝親費至少已經上百萬，為了不讓老公毫無顧慮的拿錢回家，女網友決定辭掉百萬年薪工作，在家帶小孩，而婆婆得知後相當不滿，而老公因為安撫，仍是會拿孝親費回家。

人妻理財觀念相當好(圖片截自/靠北婚姻2.0)

為了不讓老公恣意拿錢，女網友將錢偷偷拿去買房，陸續買下5間套房，還用老公名義貸款千萬，背負龐大債務後，老公終於停止付「親情勒索費」。女網友透露老公理財觀念差，永遠不知道自己有多少錢，早期錢被婆婆拿光、加上女網友開銷也大，像是小孩教育費等，讓老公與婆婆一度認為自己愛花錢，非常不諒解。

不過女網友絕不妥協，表示婆婆雖然有兩間房在收租，但要養好吃懶作的小兒子，因此拿不到孝親費相當不滿，碎念女網友愛花錢貪圖享受。兩年前老公受傷請長假，女網友才坦承夫妻資產約3、4千萬，每月收租約6、7萬，千萬貸款是買債券儲蓄險等，經濟上並無負債，要老公安心養傷。

想不到老公聽到消息，直笑說想退休，但女網友認為，小孩至少還要養10年，加上平常開銷大，少了年薪200萬還是很有感。許多網友紛紛稱讚人妻太會理財，不過若要退休，還是多存一點錢比較保險，「如果不工作，養小孩+養老金應該不夠」、「我覺得退休沒關係，重點是開銷要節制，不然再多錢短時間都可能花光」、「他退休以後不是200萬歸零，還會變成負的」。

(中時新聞網)