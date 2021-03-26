OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C — John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021

長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」23日在蘇伊士運河擱淺，導致全球貿易大受影響。不過有媒體發現，長賜輪於進入蘇伊士運河前，竟先在紅海上畫了一根「大鵰」，接著在進入運河後不久，便發生擱淺事故。

《軍事時報》（Military Times）25日報導，根據長賜輪的航跡紀錄圖，操艦人員在紅海等待進入蘇伊士運河時，竟先發揮藝術天分，操縱排水量達22.4萬噸的巨艦，在海上一筆完成「大鵰」圖，接著才進入蘇伊士運河，結果不久後便發生擱淺事故。

《韋斯世界新聞》（Vice World News）向船舶追蹤網站「VesselFinder」求證後，該網站發言人米捷夫（Mihail Mitev）已確認該航跡圖的正確性，並稱相關資料「不會有錯」。

《軍事時報》指出，雖然無法排除長賜輪是在無意間畫出「大鵰」圖，但類似事件在長期記錄航跡的航空或航海界並不少見。2018年4月，一架隸屬於美國海軍的EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，在華盛頓州上空進行飛行訓練時，利用噴射機經過濕冷空氣會產生凝結尾（contrail）的特性，在天空繪製「大鵰」圖，紅遍推特、臉書等社交媒體。

同年10月則有一架美國陸戰隊的T-34C螺旋槳教練機，在加州薩爾頓海（Salton Sea）進行飛行訓練時，自以為神不知鬼不覺地進行「大鵰」式飛行，結果該機正好是該中隊第一架安裝飛航自動回報監視（ADS-B）系統的T-34C，相關航跡直接被網友「看光光」。

(中時新聞網)