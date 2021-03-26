一名女網友分享，日前她到一家公司面試，但面談快結束時，對方卻要求她將口罩拿下，並在這之後誇獎她長得漂亮，接著追問「有固定對象嗎？」、「女生要有人追才有價值，沒人追的就都沒價值」等，讓她感到相當不舒服，當下立刻逃離現場。

女網友昨(25日)在Dcard上分享，她前天到高雄的某家保養品公司面試儲備幹部，說明當初在求職網站上看到對方開出「維護現有經銷客戶、開發新客戶」的職缺，加上她本身想找業務性質工作，便投履歷應徵，不過到了現場面試官卻告知，目前只缺網路行銷人員，但她也禮貌的配合，完成面試程序。

正當她要離開時，面試官突然要求她將口罩摘下，看完長相後便誇讚她，「喔！你好漂亮」接著追問她是否有男友、有無固定對象。當下原PO內心感到不舒服，但都要離開了她也沒多做回應，沒想到該名面試官還不肯放過，又補了一句，「女生要有人追才有價值，沒人追的就都沒價值」嚇得她趕緊逃離現場。

事後回想起仍心有餘悸，「雖然沒有到特別嚴重，但還是覺得打出來讓大家知道一下」，貼文發出後不少網友認為，面試官說出來的話太不恰當，「我覺得看臉要看工作是什麼才能決定正不正常，主要是面試官及人資言語及行為不妥當」、「看臉正常，但講那些話很不應該，真噁心」、「看臉沒差，但講那種噁心話就有差啊」、「看臉沒差啊，重點是那種發言很噁心，非常讓人不舒服欸」。

(中時新聞網)