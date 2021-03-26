七星藥局第三代藥師吳至鎧（右）帶大家認識從1900年代、日治時期的民雄，到大士爺祭典真人藝閣等珍貴的老照片。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫與七星藥局共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」26日開幕。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫與七星藥局共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」26日開幕。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫與七星藥局共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」26日開幕。（張亦惠攝）

中正大學重構大學路計畫與七星藥局共同舉辦「烈風光影－民雄老照片展」26日開幕，有別於上屆在民雄鄉登元圖書館舉辦，今年團隊租下民雄市場內閒置的空間，將它布置成3樓的展覽場地，希望吸引更多在地鄉親前來看展，展期至6月20日止。

展覽當天邀請在地長輩共同為「烈風光影－民雄老照片展」揭牌，並請來民雄子弟也是緣龍文化體驗戲館館長的江明龍演出，逗得鄉親笑開懷，隨後由七星藥局第三代藥師吳至鎧帶導覽，從1900年代、日治時期的民雄，到過去大士爺祭典真人藝閣的珍貴照片都有展出，前來看展的何蕊阿嬤看到自己結婚、女兒的照片出現在展覽中，迫不及待跟大家分享當時的故事。

這次的展覽是重構大學路計畫、七星藥局與民雄旅彰青年曾怡彰協力策展，該建築在1970年代是百合布行，展覽共分三樓，一樓及三樓是徵集來的老照片，有宗教、農村、家庭照等主題，有約150張照片輪展；二樓則有民雄旅彰青年曾怡彰過去做的民雄市場空間改造展覽，分別有模型及設計圖說，另，中正大學犯罪防治學系廖禹婷及戴綺芸在民雄市場蹲點3個月所拍攝的民雄市場群像，也在二樓展出。

重構大學路計畫主持人管中祥表示，這幾年民雄進步得很快，除了新東西，包存舊的東西會讓文化更多元，而民雄的菜市場、廟宇、教堂，都是文化的一部分，這次將展覽搬進民雄市場內，除了讓鄉親更方便看展，也希望吸引更多人走進市場，認識在地的美食及體會民雄獨特的文化風味，另，未來也預計在校內成立「民雄專區」，讓校內老師、學生更認識民雄。

(中時 )