導演鍾孟宏榮獲「楊士琪紀念獎」。（粘耿豪攝）

國家影視聽中心及文化部影視及流行音樂產業局26日集結台灣六個影視聽工協會團體，在台北中山堂光復廳共同舉辦「第一屆影視聽傑出工作者」頒獎典禮，導演鍾孟宏榮獲「楊士琪紀念獎」，日前他執導《陽光普照》代表台灣參與第93屆奧斯卡最佳國際影片獎，可惜最後無緣進入5強決選名單，他相當正面地表示：「那個事情我都忘記了，就是不斷努力吧！我沒有進去，不代表下一次沒機會。」

鍾孟宏也坦言「一直很多人說是這幾年台灣最接近奧斯卡的一次」，透露當初確實有壓力，但應該視為善意，並將其轉化成動力，並稱「就算這次得獎了，但下部片子如果沒拍好，人家反而會覺得『你怎麼掉這麼快？』」，而去年開拍新片《瀑布》找來賈靜雯、王淨主演，目前已進入最後混音階段，預告可能會在金馬獎前上映，也笑曝風格很不「中島長雄」，並非更加商業，反而是「單純到不像鍾孟宏的電影」，而忙了一年半即將結束，他也笑說「有種失落感」。

去年金馬帝后莫子儀與陳淑芳今在典禮上，再度奪下最佳男、女主角，陳淑芳上台開心喊：「有人說人生70才開始，我是人生80才開始，我現在才2歲。」金馬後邀約不斷，陳淑芳日前剛拍完2部大愛台的戲、客串電視電影《送煞》，還有繳稅、敬老愛心卡等宣導片，之後更有一部是要飾演女強人，要特別學客語和英文，以及一部飾演賣早餐的老奶奶，相當熱愛工作的她，拍胸脯保證連通宵拍攝都沒問題，直喊「不能停，停了就會老了」。

莫子儀則相反，雖然金馬後有收到大約10部作品的邀約，除了《溟溟》之外，其他全推掉，「我比較任性一點，本來就戲接得少」，今年上半年除了幫歌劇院節目《指尖上的幸福人生》配音外，還擔任2部戲的編劇，下半年則將回劇場演出。也會向年輕演員、學子分享自身經驗，「分享、傳承是必要的」，並稱自己需要比較長的時間休息，讓陳淑芳聽完後忍不住念他「還這麼年輕」，莫子儀趕緊表示，在等淑芳阿姨再次合作。

(中時 )