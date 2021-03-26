瑞典快時尚品牌H&M停止使用新疆棉花風波持續發酵，連帶有多家外企被大陸網民發起抵制，成為各界關注話題。前外交官介文汲今(26日)在節目中直言，這整個新疆棉花事件基本上是「政治動員」，是美國壓制大陸一系列手段的其中一個作為，跟人權毫無關係。

H&M去年曾在官網發表聲明，表示將不會採用來自新疆的產品或原材料，也不會與當地任何服裝工廠合作，而這則聲明昨（24日）又被重新翻出，引發大陸網友抵制浪潮。而H&M在大陸遭到封殺，連帶有越來越多品牌被波及。許多與這些品牌合作代言的藝人，都表態支持抵制、甚或乾脆解約卸下代言人身分。

介文汲26日晚間在《中天辣晚報》中談到，這整個新疆棉花事件基本上是「政治動員」，不是為了人權，就是為打擊大陸，是美國壓制大陸一系列手段的一個作為，跟人權毫無關係，像是H&M這些品牌出來就是後面有人在聳動、脅迫他們出來，最後變砲灰，這些品牌完全不了解有關人權問題實況。

至於，多個國際品牌紛紛發出聲明拒用新疆棉花，經濟部長王美花26日上午被問到新疆棉議題，她表示，台灣是個民主國家，很重視人權，有關新疆棉在國際上，特別是聯合國如果有什麼作法，都會參考，也就是如果聯合國禁止使用，台灣就會參考跟進。

(中時新聞網)