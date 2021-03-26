「半島電視台」（Al Jazeera）報導，埃及26日發生一起兩輛火車相撞的重大事故，現場可見數節車廂翻覆，據信已有至少32人死亡、91人受傷。

一名安全官員表示，這起事故發生於埃及首都開羅以南460公里，介於索哈省（Sohag）薩萬（Dafan Al-Sawam）區和達塔市（Tahta）之間，雖然兩輛火車的速度不快，但仍有兩節車廂毀損、一節車廂脫軌。埃及鐵路當局指出，前面一輛火車疑似遭不明人士按下緊急煞車開關，導致後方火車剎車不及，發生追撞。

「半島電視台」指出，附近民眾自火車上抬出一具具屍體，還有部分傷者失去知覺、許多人仍在流血。埃及衛生局在臉書上表示，目前已知有32人死亡、91人受傷，已派出74輛救護護車前往現場救治傷患。並已在索哈市開設危機處理中心，以追蹤後續傷亡並協助當地醫療體系。

《法新社》（AFP）指出，由於設備老化且缺乏維護，埃及近年來已發生多起重大火車事故。2019年2月，一輛火車於開羅出軌並引發大火，超過20人不幸喪生，交通部長因而辭職；2020年3月開羅則同樣有兩輛火車相撞，至少有13人受傷，相關單位給出的理由是惡劣天候導致信號故障。

最嚴重的事故則發生於2002年，當時一輛從開羅開往路克索（Luxor）的長途列車，在行駛途中發生火災，多節載滿一般民眾的經濟車廂遭波及，最後導致373人死亡，是埃及史上傷亡最嚴重的火車事故。

(中時新聞網)