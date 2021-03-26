LINE與台灣血液基金會攜手打造全球首發的LINE FRIENDS主題限定捐血車，4月11日將在新北市中和區福和宮前廟埕募集熱血，主辦單位特別準備超商禮券、麵線、白米等精美禮物，鼓勵民眾一起挽袖捐熱血。

新北市中和同濟會、澤芳同濟會、中寮同濟會、盛隆開發建設股份有限公司、中和警分局、新北市警友會秀山站等單位，4月11日上午9時至下午5時，將在中和區福和宮前廟埕舉辦捐血活動。

主辦單位指出，民眾只要捐血250c.c.即可獲得超商禮券100元、南投薑黃麵線1包、2公斤御膳米1包（或南投米粉2包）；捐血500c.c.加倍送。

中和同濟會會長林言峰指出，多次舉辦捐血活動，民眾們相當踴躍，透過捐血幫助有需要的人，藉此凝聚愛心，傳承生命動力，一起回饋社會助人。

新北市警友會秀山站站長劉騰駿說，每次舉辦捐血活動都可以看到許多警察自動自發報名捐血活動，捐出熱血透過另一種方式持續守護民眾。

主辦單位擔心民眾於現場久候，現場同時安排有危老重建、都市更新等現場解說，另外還有律師李文聖免費法律諮詢服務，鼓勵民眾多多利用。主辦單位也呼籲要捐血民眾前一天勿熬夜、飲酒，並記得攜帶身分證。

(中時 )