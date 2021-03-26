東元經營權父子之爭愈演愈烈，東元經營團隊26日發表公開信表示，公司目前營運一切正常，完全未受股東紛爭影響。東元強調，集團會長黃茂雄對公司的確有影響力，但是對各專業領域的決策，早已經少有干涉，也邀請黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元的發展。

東元表示，東元歷經65年的大風大浪和各種不安動盪，公司經營始終保持穩定，延續2020年獲利新高，今年第一季預估可以維持相當的成長動能，在此股東紛擾之際，經營團隊承諾將全力維護營運正常。

至於近日「東元阿嬤」林明穱指女婿黃茂雄仍在董事會指揮大局，東元表示，黃茂雄在公司的角色，對於經營團隊而言，是「前輩」，對於主管的工作而言，是可以挖掘、諮詢的對象，經營團隊敬重黃茂雄擁有數十年的工商業歷練和專業的累積，對公司的確有影響力，但是對各專業領域的決策，早已經少有干涉。

東元表示，經營團隊佈局智慧製造、智慧綠能、智慧城市等相關技術發展，傳統馬達應用必須轉型，像是伺服（自動化）、永磁馬達（節能）、車用馬達（減碳），都是符合ESG的企業發展願景。

尤其電動車動力系統，東元投注大量資源發展產品和機電整合方案，爭取商用載具、乘用車、國內外車廠、和系統廠商的合作商機，並全力發展大容量高壓的馬達驅動系統，應用於電動巴士動力。東元在馬達核心技術不斷研發，不僅在製程和產品服務上注入智慧化、自動化來提升價值，結合集團力量，革新商業模式，創造獲利。

東元表示，希望股東之間對話能夠理性節制，以免造成社會誤解，黃育仁近日提出的革新見解，與公司團隊目前的經營方向一致。因此，也邀請黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元的發展。

(工商 )