GJ蔣卓嘉推出新歌〈看不見的傷最痛〉，在創作之初，他表示原本想寫的是「自己從沒離開過」音樂圈，後來因天生的「色弱」而啟發想像力，「小時候，因為畫出『螢光色』的太陽，讓家人以為我是問題小孩，後來才發現這是『色弱』，我看不到某一種紅色。」因為這樣的經歷，GJ自認帶有某種保護色，將自身說不出的「痛」延伸到情歌中。

把相愛的兩人無法真正的看到彼此內心，甚至在無心中傷害對方，那種看不見的傷，其實最痛的感覺寫成歌，作詞人城旭遠用看不見做為隱喻，不但描寫最深的痛，也連結到色弱的GJ特質，讓GJ在唱的時候更有感觸。平時就愛宅在家打電動和看推理劇的他聽到成品後說：「這首歌的MV很適合拍成一部愛情推理懸疑片，撕心裂肺、卻又有讓人意想不到的反轉！」

而GJ為唱出歌曲的虐心情感，不斷在錄音室中「自虐」，反覆重錄多個版本，錄到喉嚨痛了也沒有定案，只好先休息了幾周，再回到錄音室，終於將唱腔和情緒都調整到最理想的成果，最終才決定這個不大灑狗血卻虐在骨裡的版本，他也忍不住笑說：「我覺得錄到我的演唱功力再升級了！」

(中時 )