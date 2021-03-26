民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》高手組賽事越來越激烈，本週邀請到內蒙古的歌唱高手—烏日高娃，首次挑戰就選唱迪克牛仔難度超高的〈三萬英尺〉，健談的她居然「膽大包天」，直接得罪綜藝大哥胡瓜，嚇壞眾人。

原來是烏日高娃幫主持人胡瓜與王瞳取蒙古傳統名時，幫王瞳取名為「娜仁其木格」，是「太陽」的意思，覺得王瞳帶給她溫暖，再提到胡瓜覺得他又酷又帥，蒙古傳統名字「嘎海蘇」是「草原上的豪豬」，讓胡瓜一聽大爆走，直喊「我居然被形容是豬」，不同文化差異讓內蒙古來的烏日高娃趕緊說：「我們是在草原上生活，豪豬是強壯帥氣的意思」，這才讓胡瓜稍稍緩和，笑喊「被罵豪豬原來這麼爽」。

節目穩座收視冠軍寶座，隨著人氣越來越高，原住民唱將麗小花上上週挑戰衛冕失利後，每位評審都在網路上被罵得「狗血淋頭」，還有網友甚至點名「尤其是那位姓羅的評審」，之前為小小歌手楊博智與洪尚捷出聲的2派粉絲，引發「粉絲惡鬥罵評審」，胡瓜苦笑不得說「台上比賽精彩、網友留言更是灑狗血」，主持人王瞳說有觀眾討論都是好事，再三呼籲網友要冷靜別口出惡言。節目每周六晚上8點播出。

(中時 )