一名幼兒園老師在私人社群張貼他所教的小朋友照片，批小朋友「智障日常」、「全家都沒救了」，引爆網友怒火。幼兒園立即將他開除，台北市教育局也已介入調查。該名老師今晚在惹出事端的個人IG再度PO文，向小孩、家長、園方道歉。

「對於昨日隨意發佈小孩的照片，情緒管控不佳、用詞不當，對小孩及家長造成傷害，感到很抱歉對不起。」這名老師經過一天反省，再度PO文說知道自己錯了，他強調，小孩在班上是一位沒問題、正常的小孩，跟班上其他孩子都一樣，「是我個人一時太衝動發佈到網路上，我很後悔，對不起，也保證將來不會再有這種事發生。」

聲明最後特別對小孩、家長，以及聘用他的幼兒園表示抱歉。

事件起因為一名幼兒園老師情緒失控，在社群平台貼出小朋友照片，甚至P圖留言侮辱該名小朋友，被朋友分享後引發網友反彈，搞得園方火速將他開除，北市府也介入調查。

教育局表示，接下來會調查該名老師這麼做是否傷害了學生，或導致學生心靈創傷，如果有就涉及兒少法，送社會局審議裁罰，確定裁罰，將送不適任教保人員。

暴走的幼教老師今晚發文向小孩、家長、園方道歉。（翻攝IG）

(中時新聞網)