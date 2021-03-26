Janet（謝怡芬）日前帶著老公George、媽媽參加衛視家族廚藝競賽節目《鴻門家宴》，這次是她產前最後一個節目通告，錄影時Janet已經懷孕滿39週，雖然Janet大腹便便，但動作依舊俐落，甚至還一手托起厚重的木製大砧板，一手撥食材入鍋炒的動作，讓鍾欣凌看了好擔心直說砧板很重，Janet卻老神在在笑說：「我有在運動。」倒是在最後評審及公佈美味星數時，讓Janet十分緊張的雙手托住孕肚，用台語笑說：「快生了快生了！」

開始前訪問時，李玉璽說到曾經與Janet合作演戲，還演她的兒子，Janet媽媽當下反應超快指著自己要李玉璽叫她阿嬤，然後要叫George繼父，George一聽立刻好萊塢演技上身，佯裝生氣的追問說那爸爸是誰。跟Janet也是好友的Ella說到Janet是個非常熱愛生活的人，最害怕的就是閒下來，所以即使錄影時已經懷孕39週的她還是來上節目，讓鍾欣凌一聽到驚訝的說：「那妳現在其實可以生了啊！」Ella當下還安排Janet、鍾欣凌跟陳力榮側身站立，比看誰的肚子比較大。

第一階段家傳菜競賽，Janet與媽媽端出混和德州、瑞士跟台灣風味的牛排醬及煙燻肉醬，要用Janet從小吃到大的德州牛排一決高下。料理時Janet與媽媽分工，由Janet親自烹煮牛排，媽媽笑說因為Janet跟George都很會煮，平常兩人就會比賽看誰的牛排比較好吃。評審時，索艾克說本來以為Janet是來開心聊天，但是味道卻完全超乎他的想像跟預期。鍾欣凌則說Janet的牛排跟義大利麵沙拉味道是層層堆疊出來，尤其牛排的煙燻味，真的讓她很驚艷。節目每週六晚上8點播出。

(中時 )