巨大（9921）集團今（26）日董事會通過子公司-鼎鎂新材料科技（簡稱鼎鎂科技）預計申請大陸A股掛牌上市案。

巨大集團透過大金控股公司再轉投資鼎鎂科技。鼎鎂科技多年來主攻輕合金新材料研發與生產，在多個領域居領先地位。巨大表示，為有效運用鼎鎂科技所在地資本市場的資金，以拓展大陸地區境內外相關產業市場，提升市場競爭力，吸引當地優秀專業人才，降低資金成本，因此推動在大陸證券市場掛牌上市。

巨大強調，鼎鎂科技公開發行上市募集資金，主要用於擴建新廠提升產能規模、優化現有產線製程、增加研發技術投入，以擴大目前產線產能，提升創新能力，為集團帶來新的利潤增長。鼎鎂科技如順利於大陸掛牌上市，將取得更多元化的資金來源及籌資管道，有效降低借款餘額，改善集團合併財報的財務結構、減輕財務費用，充實公司資本實力，為股東追求最大利益。

巨大表示，鼎鎂科技可進一步提升產能規模，增加研發技術能量，並可以提高行業競爭門檻與公司既有價值優勢，為公司增加獲利；未來也將逐步向汽車、高鐵、航空等領域進軍與轉型升級、擴大生產和業務規模，並吸引優秀人才，有助公司拓展集團業務的發展前景。

(工商 )