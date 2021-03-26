臺灣年平均降雨雖達2,500公釐，但豐枯水期降雨量懸殊，豐水期雨量暫八成、枯水期僅兩成，加上地形坡陡流急，水資源不易蓄存利用，目前水資源利用率僅18％，尚有提升利用空間，必須設法將豐水期多餘的水量加以蓄存，蓄豐濟枯以供枯水期使用。

水利署指出，臺灣地狹人稠，水庫新建困難情況下，需透過各項蓄水設施調蓄水資源，例如106年完工之桃園中庄調整池，為石門水庫於颱洪期間原水濁度升高時提供緊急備援水源；目前興辦中之鳥嘴潭人工湖，112年完成後新增水源可減少彰化地區抽取地下水，同時達到減緩地層下陷功能。此外，為了增加水庫容量，近年持續擴大辦理水庫清淤，109年清淤量1,440萬立方公尺為歷年最高，達到歷年平均2.6倍，同時也完成了曾文水庫心層加高蓄升水位增加5,500萬噸容量，在臺灣有限的水資源開發空間內增加蓄水，提高供水韌性。

另外，近年針對易淹水聚落的保護，透過在地滯洪理念，將原本會造成聚落淹水的水體，利用週遭或上游農田，以加高田埂或農路加高來蓄洪，可減少淹水災情，同時補助地下水，面對未來枯水期可能之缺水風險，滯洪設施除防洪減災功能外，其滯洪水體亦可檢討作為枯旱時期水源調配之用。

水利署補充，利用高速公路交流道閘道空間蓄水是韌性治水的標準作法，於豪大雨時蓄存區域逕流水，減少對下游衝擊，可增加滯洪空間降低淹水風險或進一步提供水資源運用。國外已有如荷蘭鹿特丹高速公路匝道、新加坡深隧道陰溝系統等案例，國內也有案例，例如嘉義交流道已設置水撲滿，國道6號愛蘭交流道、鼎金系統交流道及沙鹿交流道等早已設置滯洪池等，並非紙上談兵。水利署後續將視抗旱需要再洽相關部會研議，讓蓄存的水量可以提供抗旱水資源利用。

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