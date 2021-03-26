環保署26日表示，依據最新統計資料顯示，109年垃圾性質分析中廚餘類含量為21.78％，為近10年來最低占比，每人每日廚餘產生量由100年0.25公斤下降到109年0.14公斤，每人每日減少約四成廚餘產生量，展現國人綠色飲食習慣的養成及惜食推廣的成效。

環保署統計全國廚餘回收量，109年平均每日回收1,447公噸，相較於108年每日回收1,365公噸，已成長6%。近年環保署為了提升廚餘回收後之去化量能，已投入13餘億元經費補助各地設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、既有堆肥場效能提升及集運車輛等，此外，也積極推動廚餘生質能源廠之設置，目前已有臺中市、桃園市、臺北市、新北市及高雄市等5個地方政府營運、興建或規劃辦理；其中臺中市外埔綠能生態園區第一期每日可處理80噸，已於108年7月9日正式營運，並於109年6月15日開始發電；而桃園市觀音生質能中心每日可處理135噸，預定於110年7月完工啟用。

此外，環保署亦積極推動廚餘與禽畜糞尿共消化處理模式，目前由新北市環保局與屏東縣中央畜牧場合作，辦理廚餘與禽畜糞尿共消化試驗，已於110年1月正式投料試驗中，每日可消化20-40公噸廚餘，預期能提升沼氣產量增加發電效益，如試驗結果可行，未來將可推廣至其他養豬場，讓廚餘去化管道更為暢通。

環保署表示，除建立多元廚餘再利用管道，將廚餘轉換為有用的資源，以減輕垃圾焚化處理負擔；另外也呼籲民眾用實際行動，響應綠色飲食好習慣，以減少廚餘產生，一同守護美好環境。

(工商 )