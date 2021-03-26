陸媒報導，蒙古國國家氣象和環境監測局氣象專家朝格特巴特爾今天說，未來3天或更長時段內，蒙古國大部分地區將有強沙塵暴天氣，其強度雖然低於本月中旬的沙塵暴，但仍屬於「危險」級。

新華社報導引述朝格特巴特爾說，沙塵暴天氣26日起在蒙古國西部省份已經形成並快速移動，風速有時可達每秒26至28公尺，預計將於今晚開始襲擊中東部地區。

中國大陸15日遭受近10年以來最強的沙塵暴侵襲，這波源自蒙古國的沙塵暴，造成多日嚴重空氣汙染，大部分鄰近地區的能見度不到一公里，一度引發亞洲鄰國緊張。

據中國天氣網，中國中央氣象台今晚6時也跟進發布沙塵暴黃色預警，預計26日晚上8時至27日晚上8時，內蒙古中西部地區有沙塵暴，內蒙古中部偏北地區有強沙塵暴。

據通報，預計3月27日晚上8時至28日晚上8時，內蒙古中部、陝西北部、山西北部、河北北部、北京西部和北部、遼寧西部等地的部分地區有沙塵暴。

蒙古國部分地區3月13日至14日遭遇強沙塵暴和暴風雪天氣，導致10人死亡，多處蒙古包、房屋和柵欄被摧毀。（編輯：楊昇儒）1100326

(中央社)