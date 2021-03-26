文策院主管的台灣漫畫平台《CCC創作集》，近日頻傳編輯部遭全數裁員、收攤等消息，雖文策院董事長丁曉菁曾受立委質詢表示是「誤解」，仍無解除漫畫界疑慮，在文策院與漫畫家日前舉辦的說明會中，她稱是因行政問題，未處理好預算，導致無法與編輯以原有模式續約，讓整起風波越燒越烈。歷經數天，文策院今(26)日致歉，並宣布在文化部支持下，已有預算支持編輯部得以繼續。

文策院表示，《CCC創作集》在台灣原創漫畫道路上開出新的題材和工作方法，8位責任編輯功不可沒。在文化部支持下，將由文化部委託文策院營運的漫畫基地中「漫畫基地暨數位平台營運管理計畫」項下預算，依預算期程與8位編輯重新簽定聘僱合約。讓各界對《CCC創作集》編輯部8位夥伴的工作權益憂心，文策院致上最深歉意。

文策院強調，關於《CCC創作集》連載平台將停止的各種輿論或揣測，都屬誤傳，此平台由國家預算支持，未來的上架選材及營運方式，都將往公共性的方向升級，並強化行銷能量。編輯未來除與簽約漫畫家繼續合作外，將在漫畫基地安排固定時段，提供有需要的台灣原創漫畫家專業的諮詢服務。

《CCC創作集》連載平台是前瞻計畫專案預算支持，但預算將於4月底到期，再無專案預算支持漫畫家稿費加上編輯部團隊等種種開銷，裁撤編輯部、將編輯轉為他職人員、平台收攤等說法，才陸續於網路發酵。

日前說明會上，更有編輯部代表透露，文策院曾有欲將編輯部轉為按件計酬人員的粗暴決策，「這樣的處理方式就是裁撤編輯部。如果文策院以計畫到期為由裁撤編輯部，不再產製台漫，就不應該在去年邀請《CCC創作集》移轉到文策院。」並指出爭議至今至少100位以上創作者的權益受到劇烈影響，完全跟策進文化內容的精神背道而馳。

當時，丁曉菁對此回應，裁撤罪名太沉重，在文化部次長任內，她曾推動當時停刊的《CCC創作集》死而復生，請大家要相信她沒有理由要結束《CCC創作集》。若不做調整，就文策院今年預算及文化部支持的預算而言，會沒辦法繼續支付給漫畫家稿費。即使編輯部繼續跟文策院簽約合作，就現有的預算及相關要點，若無經過董事會同意及專章簽核，沒辦法繼續支付薪水。

(中時 )