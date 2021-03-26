眾多國際品牌相繼宣布抵制新疆棉花，引發大陸網友抵制潮，包括楊冪、迪麗熱巴、張鈞甯、彭于晏、許光漢、陳奕迅等超過40位中港台藝人也火速切割品牌，就怕風波燒到自己，這也讓外界好奇，藝人單方面解約需要付天價賠償金嗎？

新疆棉花風波在對岸持續發酵，不只大陸藝人紛紛宣布與合作品牌解約，以行動支持新疆棉花，台港藝人張鈞甯、彭于晏與陳奕迅也宣布與Adidas中止合作，許光漢亦與PUMA、CK解約，令人好奇難道這些藝人都不怕單方面毀約需付出巨額賠償金？

然而一位知名藝人的胡姓經紀人就向陸媒《紅星新聞》表示，自2019年的地圖事件後，涉及這方面議題的合約條款也開始被重視，「要是品牌出現不尊重中國歷史、文化，干預政治的內容，藝人有權單方面解約，且不需要賠付違約金。」

另一位毛姓經紀人更表示，「代言合約裡都會有約束合作雙方言行舉止的條款，如果任意一方打破這些條款則視為違約，或對方擁有隨時解約的權利，或賠償給對方造成的損失，至於如何應對類似狀況，還要看藝人宣傳團隊的危機公關反應速度。」

更有一位圈內人點出這次藝人集體解約風波中值得玩味的一點，「你發現沒有，這次藝人的動作都非常迅速，之前一般都是兩三天才有官方回覆。」

(中時新聞網)