泰國政府力圖振興旅遊業，今天通過普吉府提出的方案，從7月1日起，曾經接種過2劑新冠肺炎疫苗的旅客入境普吉島不再需要隔離，這個方案將送交下週內閣會議通過。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持經濟情勢管理中心（The Centre for Economic Situation Administration ）會議，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）會後表示，會中同意普吉府（Phuket）提出的振興旅遊方案。

根據方案內容，7月1日起，旅客在自己國家接種過2劑2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，入境普吉島不再需要隔離。旅客入境時必須出示已接種疫苗的證明，並在機場接受核酸檢測（PCR Test）以及下載可以追蹤行程的手機軟體。

泰國疫情指揮中心決議4月1日開始，旅客入境泰國的隔離期將從14天縮短為10天，並考慮10月1日後接種過疫苗的人可以不必隔離，但須視這幾個月的疫情發展而定。

7月1日開始旅客入境普吉島不必隔離的政策，早於泰國政府預定全國開放的10月1日，泰國政府將把普吉島模式當成示範，之後可能照此模式開放的還有蘇美島（Koh Samui）。

普吉旅遊協會主席普奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）日前曾表示，普吉島的居民將優先接種疫苗，7月1日之前約有93萬劑疫苗會優先送到普吉島。他預估普吉島提前開放，可為泰國經濟挹注約300億泰銖（約新台幣276億元）收入。

2019年入境泰國的國際旅客人次超過3900萬，但2020年受到疫情影響只有670萬。

(中央社)