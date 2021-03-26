一名人妻抱怨，她和老公結婚1年多，但每個月只會收到1萬元生活費，讓她抱怨根本不夠用，因此利用小賭來賺點錢，且每次都會將賭博的筆記記下，婆婆得知後竟跑去她房間偷拍給老公看，讓她氣得大罵婆婆是小偷，不過貼文發出後，討拍不成反遭來網友一片罵聲，一面倒認為原PO問題比較大。

人妻昨(25日)在臉書匿名粉專靠北婆婆2.0上投稿，表示她和老公結婚1年多，老公每個月只給1萬元的生活費，但對她來說根本不夠用，所以她才會慢慢接觸賭博，不過婆婆得知後，卻一直暗中監視她，「趁我不再家，跑去我房間當起小偷，把我做的賭博筆記拍照，跑去跟老公告狀說我賭博」。

嗆完婆婆是小偷後，這名人妻更說不敢讓孩子接近婆婆，「我真的不太敢讓小孩接觸小偷婆婆，怕以後小孩學她，偷別人東西怎麼辦？」貼文發出後大多網友反嗆原PO，「真心勸這位媽媽，再窮也不要碰賭，越賭越窮」、「哈！所以敢讓小孩接觸賭博的媽媽」、「你還是不要生好了，有一個會賭博的媽媽更慘」、「妳比婆婆需要被靠北⋯⋯」。

還有一派網友擔心原PO小孩的未來，「小賭會成大賭，是你會帶壞小孩，有時間賭不如外出工作」、「如果我是小孩，我不希望我有個愛賭的媽媽，而且還牽拖是因為什麼才接觸賭，藉口一堆」、「小孩有妳這種賭博的媽媽會比較好嗎？」、「我的天，怕你小孩學，不如你先戒賭才對」、「我擔心小孩學你不工作，然後寧願靠賭去賺錢怎麼辦？」

(中時新聞網)