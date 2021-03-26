味全龍職業棒球隊今晚在天母主場進行回歸一軍首戰，為了首場主場開幕戰，味全龍擺出大陣仗，邀請326人分163組投捕，挑戰「最多人同時開球」的金氏世界新紀錄，最後在見證官認證下，以156組投捕成功，正式打破金氏世界紀錄。

為宣示與天母商圈共榮、共好的初心，並邀請更多人一起打造創辦人魏應充提倡的「棒球經濟生態圈」，球團今天特別邀請基層棒球、女子棒球、職業棒球隊成員及台北市長柯文哲、中華職棒聯盟會長蔡其昌等326人共163組挑戰最多人同時開球的金氏世界紀錄。

不過金氏世界紀錄認定相當嚴格，本次挑戰的投球距離為10公尺，每位捕手前方需有代替「本壘板」之象徵物，當主持人倒數「三、二、一，請投出」時，所有參與人員必須同時將球投出；未投出的人員將不列入記錄。球必須被捕手確實接住，並由監督員進行確認。成功率90%以上才算挑戰成功。

雖然最後有7組失敗，不過味全龍仍以156組成功接捕，挑戰成功，打破日本愛媛橘子海盜隊10年前所創的111組紀錄。味全龍職業棒球隊（共享棒球股份有限公司）自2021年3月26日起成為最多人同時開球的紀錄保持者，為味全龍回歸一軍主場首戰的歷史之夜留下紀念。

味全龍啦啦隊。（鄭任南攝）

天母球場。（鄭任南攝）

味全龍商品部。（鄭任南攝）

(中視)