被按喇叭就不爽 屁孩騎士狂追砸爆轎車 駕駛躲車內哭求援（取自爆料公社）

台中1輛轎車日前在路上遇到1名機車騎士逆向行駛，他基於安全朝對方按2聲喇叭，沒想到對方聽到後竟暴怒，開始回頭一路追車近1公里，攔下轎車後，竟拿安全帽開始繞著他的轎車狂砸，導致後照鏡被砸斷，車窗多處裂痕；轎車駕駛嚇得躲在車內報警，不斷在電話裡向警方哭喊「可以趕快過來嗎？我有生命危險」。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前開車行駛在台中市忠勇路、永春南路路口，遇到1名機車騎士逆向行駛，他於是按了2聲喇叭，沒想到引起對方不滿；該騎士竟回頭一路追了近1公里，沿路一直對他叫囂、要求他靠邊，他最後在等紅燈時遭對方攔下，騎士就拿安全帽開始朝他的車狂砸。

騎士拿安全帽開始繞著轎車狂砸，導致後照鏡被砸斷，車窗多處裂痕，轎車駕駛嚇得躲在車內報警。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友公開的影片中，該機車騎士下車後拿安全帽，先是朝車體右邊猛砸約4下，後照鏡當場被砸斷，轎車內2人嚇得急忙報警、不敢下車，之後騎車繞著車子一直砸，又到車體左側狂砸，車窗也被砸出裂痕，駕駛則在電話那頭向警方求救「能不能趕快來，我正在被砸中，我感到生命危險」。

許多網友則留言說，「以後看來汽車喇叭都不能裝了，按了就是要打架用的」、「逆向還追車，這傢伙大概沒碰到過壞人吧」、「這麼兇，拿安全帽砸耶」、「被按2聲喇叭就這麼氣？感覺2人應該還有什麼過節」、「這情緒管理有問題吧？有必要氣到狂砸車嗎？」

(中時新聞網)