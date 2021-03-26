109學年度HVL男子組決賽26日揭幕，上屆錯過8強列車的內湖高中，在教練吳鴻彬「三年磨一劍」的長期規劃下，26日以25比20、23比25、25比22、25比15擊敗華僑高中，重返HVL四強舞台，不過，27日下午5點的四強戰，將強碰瞄準7連霸衛冕軍豐原高商，吳鴻彬表示，那將會是這個學年度最關鍵且最艱苦的一場戰役。

內湖高中曾在102與103學年度，連兩年拿下HVL第3名，但從104學年起開始，他們經歷了5年未能搭上HVL四強列車的低潮，吳鴻彬表示，由於近年招生不易，球員大多來自JHVL乙級，甚至國中社團球隊，雖然身材條件不差，卻得花時間養成，目前陣中7位三年級主力球員，就是透過這樣「三年磨一劍」模式，才有機會踏上HVL四強舞台。

內湖高中重返四強賽後，等在前方的是近年HVL「大魔王」豐原高商，不過，內湖高中曾在複賽階段，以3比2(25比21、25比17、23比25、17比25、15比12)擊敗過豐原高商，吳鴻彬表示，只要調整好球員心態，他們絕對有本錢與衛冕軍一較高下。

而決賽首日另一場由麥寮高中出戰曾文農工的賽事，麥寮高中從一開賽就掌控局勢，最後以25比15、21、22直落三贏球，連續兩年擠進HVL四強窄門，四強戰將對上內湖高工。

麥寮高中教練黃偉盛表示，上個賽季的4強經驗，是他們成長的重要養分，尤其舉球員與攻擊手之間的連結更加緊密，讓團隊攻擊火力再次升級。「我們這批球員從高一打到高三，團隊默契就是我們最重要的武器，尤其舉球員蔡政霖更加成熟，與攻擊手們只要一個眼神溝通，就可以變化出許多進攻模式，希望四強賽能夠延續這股氣勢。」

(中時 )