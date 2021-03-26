來自日本的國際發卡組織JCB，用具體行動應援台灣在地的棒球賽事。本次JCB冠名贊助3月26日在桃園國際棒球場對戰的中華職棒比賽，出賽隊伍為樂天桃猿VS統一獅。

當天在桃園國際棒球場舉辦的「JCB應援日」，由活力四射Rakuten Girls樂天女孩以及樂天桃猿選手、教練，進行賽前的主題日影片拍攝宣傳，球賽入場期間發送限量1,000份的JCB應援日特製觀賽加油棒，一同和球迷為賽事喝采。

現場入口廣場處也由JCB提供各項贈獎遊戲，限額30名幸運民眾開心的與Rakuten Girls樂天女孩合影，為觀賽留下最佳美好紀念。

開球式由JCB國際組織台灣代表處總經理日野治，投出充滿應援活力的好球，為賽事揭開序幕；也代表JCB持續用多元服務精神，支持專屬於台灣持卡人的美好生活。

球賽進行中，也能隨處看見球迷手持JCB獨家設計限量加油棒為支持的隊伍歡呼。

JCB更於2021年獨家首先推出桃園國際棒球場VIP室觀球高級體驗，JCB極緻卡持卡人只需憑單月消費滿額35,000元(含)以上，即可透過專屬線上系統登錄成功並取得優惠序號，享登錄次月之獨立VIP室免費觀球禮遇一次(每場賽事限登錄一組，持卡人本人須同行)，就能卓越感受溫馨舒適的VIP室獨立空間觀球服務，與包廂陽台的極佳視角。

除了為棒球賽事加油應援、JCB更支持所有持卡人的生活消費，舉凡旅遊、美饌、運動娛樂，皆能享有服務禮遇，讓持卡人一卡在手、盡享優惠，包括豪華五星美饌之兩人同行一人免費、悠遊自動加值回饋10％、星巴克大杯那堤買一送一等等貼心好康，都能讓JCB卡友在日常生活中帶著活力迎接每個挑戰。

(工商 )