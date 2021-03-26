拖吊車危險疊疊樂(影片源自台中踢爆網)

西濱快速道路出現如此危險畫面，網路瘋傳一段影片，一輛拖吊車行駛在西濱上，不過後面竟「堆疊」了四輛轎車，沿路搖搖晃晃，看起來相當驚險，影片曝光後，不少網友驚呼「太誇張」、「會害到其他車輛」，而該名駕駛也因此遭警方約談。

從一名駕駛曝光的影片中，可以看到一輛黃色拖吊車，後面拖著四輛轎車，其中一輛正確的放置在拖吊車後方，不過上方卻疊了另一輛轎車，不僅如此，拖吊車後方在拉一輛轎車，上面一樣也堆疊了一輛車。

四輛轎車互相「疊疊樂」，一路行駛在西濱快速道路上，看起來很危險，且似乎沒有車輛敢行駛在拖吊車旁邊，連曝光影片的駕駛，也與對方保持一定的距離，就怕車輛沒綁好，突然掉落造成意外，並大嘆「台灣法規怎麼了，這樣可以上路」、「不過拖吊業者這樣好賺啦」、「難道這樣不會有危險嗎」，不過這名駕駛，也因為疑似用手機錄影，遭網友批評「開車用手機，也是危險駕駛」。

影片掀起熱議後，對此警方表示，這輛拖吊車可以負重10噸，影片中四部轎車加起來，大約僅6噸重，拖吊車並沒有超重，不過由於車輛全疊在一起，也僅用綑綁帶固定，屬於載貨不穩，仍違規，已經通知駕駛到案，後續恐開罰3000至1萬8千元不等的罰單。

(中時新聞網)