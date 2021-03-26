搶攻台中捷運宅商機，燦坤26日進駐台中南屯區五權西路二段開設中部第一間LifeStyle門市，燦坤董事長林技典在開幕典禮中不諱言，台中捷運綠線其中四站就位於南屯區，也帶動周邊房市蓬勃發展，預期在人口大量移入的情況下，對智慧家電等機能產品有很大需求。

燦坤目前在台中共有53間門市，其中南屯區更擁有中部首間LifeStyle門市、以及全台唯一精品3C門市Surpass超越店。26日開幕的LifeStyle五權店賣場有240坪，為中部地區第一間LifeStyle門市，與過往燦坤黃色的形象不同，其外型為極具質感的灰色，董事長林技典說，為了搭配周遭環境的氛圍，而保留了原先物件優雅的設計。

新店開幕，燦坤協力廠商台灣微軟、華為、宏碁、聯強、台灣夏普、虎牌、日立、松下家電大廠高階主管全都到齊，並搭配多樣商品促銷，看好天氣轉熱，冷氣裝機熱潮，更祭出即日起至3月30日購買指定空調更享86折優惠，大金空調指定機種最高現折3000元，優惠皆限時限量！

林技典也強調，LifeStyle五權店並非一般門市，更是中部燦坤教育訓練人才培育中心，讓每一位員工都能貫徹最優質的3A4心級服務，日後更會繼續深耕台中，讓每一位消費者都能享有最好的購物體驗！

(中時 )