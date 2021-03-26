捷克參議長韋德齊去年9月訪台，促成「台歐連結獎學金：捷克專案」的50個名額，外交部今天舉辦捷克學生經驗分享會，曾經來台擔任實習交換醫生的捷克布拉格賀吉普市長特別視訊參與座談，以留學台灣的學長身分勉勵同學們珍惜受獎來台的機會，從各面向學習台灣社會的美好。

首批11位捷克學生專案抵台後，已經依規定完成各項隔離檢疫，並正式入學。外交部次長曾厚仁表示，台灣是全球學習華語的最好地方，青年交流是創造更多友好合作的最佳橋樑，相信獎學金受獎學生們將來會是知台派、友台派，串起台捷雙方更多的友誼連結。

11名捷克學生自行拍攝影片並現場分享兩個月來在台灣的體驗，包括華語教學嚴謹、學風自由民主、人民友善好客、生活便利有趣，對台灣人民防疫成果感到驚豔。

賀吉普市長認為，台灣與捷克同享自由民主價值，社會多元安定，捷克學生能在安全、自由的環境下快樂學習並享受台灣的生活，「台歐連結獎學金」讓台捷建立更多情誼，深化兩國堅實友誼。

外交部指出，首批「台歐連結獎學金：捷克專案」受獎學生中，有4位學生在國立政治大學交換，7位學生在國立中山大學學習交流，更多專案學生則將在本年夏秋季抵台。外交部除「台歐連結獎學金」捷克專案，本年也將陸續拓展到其他在台灣設立代表機構的歐洲國家，希望進一步促進台歐學術與人文交流。

(中時 )