「2021台北國際烘焙暨設備展」26日在南港展覽館一館登場，全場攤位最大的烘焙原料大廠德麥，首度以高達108個攤位數、展示超過20個品牌。德麥總經理吳文欽受訪表示，今年烘焙業會比去年更好，因為「想不到不好的理由」，而受惠大環境趨勢，公司今年表現也可望比去年好！

值得一提的是，德麥去年首度跨足美國新市場，吳文欽透露，目前當地營運狀況比預期還要好，台灣知名烘焙業者如85度C、聖瑪莉等都是德麥的客戶，以現況來看，他估計美國市場「不到兩年」就可以開始獲利。而這也是德麥跨出亞洲以外新市場布局的首部曲。

德麥目前事業版圖以台灣為主，再來是中國大陸，兩者合計營收占比超過九成，另外還有香港、馬來西亞，去年跟今年再跨足美國、印尼分別設立子公司。吳文欽說，通常進入新市場都做好前幾年虧損的心理準備，之前馬來西亞第四年才開始獲利，香港更是到第七年才有盈餘，美國可望速度更快。

去年德麥營運表現亮眼，全年合併營收43.75億元，歸屬於母公司稅後淨利5.39億元，每股稅後盈餘（EPS）16元，營收、獲利、EPS全數創下歷史新高紀錄。今年1月以來，單月合併營收也保持高雙位數成長，1月營收年增44.57％、2月營收年增23.08％。

吳文欽透露，以3月表現來看目前也是雙位數增長，若6月之後仍能維持這樣的成長力道，那公司全年的表現就會很好。原因是去年疫情漸穩定後，6月起迎來報復性國旅，7月起又有振興三倍券帶動消費，墊高去年下半年基期。

不過，對於烘焙業發展前景，吳文欽相當樂觀。他認為，今年烘焙業會比去年更好，因為「想不到不好的理由」，其中一大關鍵是疫情時代「不出國」商機帶來的內需消費力道，而烘焙產品又與日常生活息息相關。

除了大環境外，再來就是公司的競爭力。德麥旗下代理的產品高達1萬2千種，吳文欽認為，今年成長性強的產品，首先還是公司新代理的法國乳品大廠SAVENCIA旗下兩大高端品牌「Elle & Vire」（愛樂薇）及「LESCURE」（萊思克），另外還有北海道四葉鮮乳可用來做更多烘焙品的應用，Ruby紅寶石巧克力也是一大亮點。

(工商 )