打下勝利打點的朱祥麟頒發單場MVP

味全龍經過客場征途，今日終於回到天母球場進行回歸主場首戰，此戰朱祥麟剛上一軍就當英雄，成為第九棒伏兵，不僅生涯首安就是比賽勝利打點，8局下半還敲出生涯首轟，幫助味全龍以3比0完封富邦悍將，主場打下開門紅。

味全龍與富邦悍將都派出洋投先發，布里悍5.2局漂亮封鎖富邦打線，僅被敲出2安打，另有3次三振，而富邦先發傑斯前4局也沒失分，不過5局下味全找到突破口，蔣少宏、石翔宇連續安打攻占一、三壘，此時朱祥麟敲出生涯首安，幫助味全龍先馳得點，接下來曾傳昇高飛犧牲打，此局味全拿2分。

8局下半面對歐書誠，朱祥麟敲出左外野陽春炮，這也是他中職一軍首轟，此戰3打數2安打，個人貢獻2分打點，首戰亮眼表現讓他獲選為單場MVP，「給自己100分，還有些小缺失希望在之後的比賽繼續檢討，盡量慢慢做好的改變。」

總教練葉君璋在賽後也給朱祥麟好評，「觀察他一段時間了，他是我們想要培養的球員，官辦熱身賽他確實狀況不好，給他一段時間今天有達到預期。」葉君璋表示在朱祥麟首安出爐後，就相信他知道如何面對比賽了，因此首轟也沒有太意外，「是遲早的事情，很高興今天能看到他首轟出現。」

朱祥麟原本沒有在一軍開季名單，先從二軍起步，日前在二軍連2戰繳出猛打賞，由於野手李凱威昨日比賽中出現傷勢，安全起見昨晚緊急叫上朱祥麟，結果他首戰就有好表現，他賽後說，「沒有想過第一場就有首轟、首安、首打點，只想順其自然，之前葉總有來二軍跟我談談擊球動作和觀念，讓我有好的改變。」

「第一次在主場拿到MVP，很開心，有這麼多球迷為你歡呼就會很亢奮。」拿下MVP，朱祥麟在頒獎台上大跳自己的應援曲，節奏完全跟的上，他賽後笑說，「我比較自戀，就會看自己的影片，把自己準備好，搞不好有一天會跳到。」

味全龍先發投手布里悍。（鄭任南攝）

味全龍天母首戰吸引7566名球迷進場。（鄭任南攝）

朱祥麟一軍首場四個願望一次達成，首安首轟首打點首得分

(中時 )