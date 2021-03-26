台灣防疫成績享譽國際，生技醫療產業發展備受關注！經濟部國貿局、外貿協會26日舉辦「大師領航-開啟臺灣生醫產業新紀元」座談會，力邀四位國際知名生醫領域專家，深度剖析國內生醫產業發展契機，以及異業整合的機會與適當切入點，現場及線上共吸引約200位來自醫療、科技、生技等背景的廠商參加。

外貿協會董事長黃志芳表示，疫情改變生活的樣貌，未來智慧醫療、遠距醫療將是無法避免的趨勢，而資通訊與醫療是台灣引以為傲的強項，兩個領域應加強溝通對話；他說，貿協扮演產業海內外產業鏈結的重要角色，期待透過對話探討如何將兩大強項發揮極致，加速台灣生技醫療產業發展，進而在國際扮演重要角色。

黃志芳並指出，貿協去年建置「防疫國家館」，將台灣成功的防疫經驗分享到全球各地，包括印度、非洲、東南亞國家等。據貿協統計，該線上平台從2020年6月設立以來，已累計服務20家醫療院所、2,000家醫療器材廠商進駐，合計媒合107家廠商、27國共184位買主。

貿易局局長江文若表示，台灣醫療水準、研發製造皆很強，數位科技占有重要地位，因應未來智慧醫療、精準醫療發展趨勢，台灣如何扮演重要角色，為國際社會盡一份心力，是急需探討的問題。

因此，26日座談會上，主辦單位邀請四位知名生醫領域專家，包括中研院楊泮池院士、在國際間有顯微重建手術導師美譽的魏福全院士、亞洲肝臟移植權威陳肇隆名譽院長，以及創下多項國際換心手術的紀錄保持人魏崢院長。

貿協表示，為持續協助國內生醫業者掌握未來趨勢、布局海外市場，已規劃系列座談會與拓銷活動，包括4/28「智慧醫療創新價值-專家解析」、5/27「5G遠距醫療趨勢與應用」等，以及針對東南亞、中國大陸、中東、日韓、美國等生醫拓銷團，帶業者共同拓展海外市場。

(工商 )