圖二：生活工場COWAY 綠淨力玩美雙禦空氣清淨機，三層高效能濾網保護，完整淨化空氣，三色美型設計時尚美感依舊。（生活工場提供）

圖三：台隆手創館ible Airvida頸掛式負離子空氣清淨機，4730元。（台隆手創館提供）

圖四：台隆手創館Haier醛效抗敏小H空氣清淨機，原價5290元，特價4680元。（台隆手創館提供）

全台空氣品質拉警報，衛福部更提醒民眾減少外出，盡可能減少暴露在細懸浮微粒子PM2.5之中，面對空汙除了配戴口罩之外，台隆手創館、生活工場推薦多款空氣清淨法寶，不論室內戶外皆可使用，與你一起對抗空汙，守護肺部健康。

針對不得不出門的上班族、學生族群，台隆手創館推薦使用方便攜帶的空氣清淨機，如ible Airvida頸掛式負離子空氣清淨機、ible Airvida M1鈦項圈空氣清淨機等，前者僅有70克，具專利雙負離子出口，可淨化髒空氣、花粉等，避免空氣危害，而後者則可搭配鈦項圈或衣領夾配戴，放置於充電座上即成為桌上型空氣清淨機十分方便;若家中有嬰幼兒，則可考慮Haier醛效抗敏小H空氣清淨機 AP225A，除有SGS多項認證有效幫助空氣清新，其最低分貝僅35分貝，不干擾睡眠。

而生活工場則在溫度漸高的季節，推薦將空氣過濾淨化與涼爽風扇二合一的FUNY 阿尼空氣淨化USB風扇，其小巧機身，不論置於桌面、邊桌，皆不佔空間，可拆洗的設計，不造成衛生疑慮;另針對居家環境，推薦有三層高效能濾網保護的COWAY 綠淨力玩美雙禦空氣清淨機，前置水洗濾網，捕捉空氣較大型粒子、第二層活性碳除臭濾網，吸附異味、三層採用HEPA雙效預防濾網，有效防阻0.3微米細懸浮微粒，另外還有三色可供選擇。

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