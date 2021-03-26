水果營養價值高，富含許多人體必需的微量營養素，有助維持正常生理機能，不過若是提到維他命C含量高的水果，不少人下意識都會想到檸檬和奇異果，但營養師高敏敏就指出，兩者的維他命C含量排行只分別排在第20名和第10名，出乎意料的是，「維他命C之王」一點也不酸，它的維他命C含量是檸檬的7倍之多！

營養師高敏敏日前在臉書分享「維他命C水果排行榜」，其中跌破眾人眼鏡的是，紅心芭樂竟然是維他命C之王，每100克就含有214.4毫克的維他命C，其餘依序為珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果等，至於多數人認為富含維他命C的檸檬，只排在第20名。

貼文一出，讓不少網友大感意外，紛紛留言回應「誤會檸檬好久了！以為越酸越厲害」、「好意外！奇異果跟檸檬都不是印象中的高耶」、「原來我們都誤會了柑橘類」。

高敏敏指出，維他命C是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取，推薦壓力大、飲食不均衡的民眾可以多攝取芭樂，補充容易流失的營養素。

此外，高敏敏也特別針對維生素C的功用進行補充，除了美白之外，維生素C還能幫助抗氧化、促進膠原蛋白合成、提升鐵質吸收率、打擊體脂肪、幫助免疫功能運作等，功效眾多。

(中時新聞網)