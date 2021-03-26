味全龍隊今天迎來天母主場開幕戰，以3比0擊敗來訪的富邦悍將，擁有大聯盟、韓職經歷的洋投布里悍5.2局、無失分拿下勝投；能夠榮膺主場開幕戰先發投手，布里悍感到十分榮幸，尤其感謝教練團的保護機制，願意等待他、讓他逐漸增加用球數。

布里悍只在2局上被高國麟、蔣智賢敲安，之後連續解決12名富邦打者，在用球數限制到達時退場，他也是龍隊首位先發超過5局的投手。

前役布里悍一軍初登板先發4局吞下敗投，今天則是頂替左手受傷的王維中先發，與後援的伍鐸、廖任磊、田澤純一聯手完封富邦，他說：「很榮幸能夠參與到其中，球隊花了很多心思在主場，大家互相配合才能有今天完美結果，希望能吸引更多球迷進場。」

此役布里悍用75球，其中有51顆好球，只被敲2安、投出3次三振，無失分奪勝，賽後總教練葉君璋表示，知道他是有這個實力的投手，今天的表現算是在預期內；布里悍則十分感謝教練團願意花時間讓他慢慢增加用球數，相信在教練妥善的保護機制下，以後發揮會更順手。

(中時 )