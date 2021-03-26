美國始祖級天后女歌手瑪丹娜（Madonna）62歲仍在舞台勁歌熱舞，出道至今有許多暢銷歌曲和令人印象深刻的表演，而她多年來維持的好身材常令粉絲佩服不已；近期出現一名女網友艾蜜莉亞（Amelia Goldie）爆料，2015瑪丹娜在IG的宣傳照是合成，未經過她的同意取用她的身體，多次聯繫都沒得到回應，讓她只求「標明身體出處」。

2020年4月瑪丹娜在社群平台公開自己罹患新冠肺炎，原先計畫的工作都只能喊停，粉絲也都期待她回歸的消息；近期報導指出，女網友艾蜜莉亞在抖音分享一段影片，且提到「瑪丹娜PO了一張自己照片在IG宣傳專輯，但那其實是我的身體」。

瑪丹娜2015年一張宣傳照，被爆出是合成，甚至是盜用他人身體。(圖/ 摘自瑪丹娜IG、艾蜜莉亞抖音)

艾蜜莉亞將2015年瑪丹娜IG上的照片，和自己照片放在一起，直言「瑪丹娜偷了我的身體」；後來艾蜜莉亞解釋整件事情來龍去脈，當初她看到照片以為是網友開玩笑惡搞，但經確認後才知道合成照居然是瑪丹娜官方IG帳號釋出的。

面對身體被天后「偷去使用」，艾蜜莉亞其實沒有太在意，但她有兩度透過IG想要向瑪丹娜宣傳團隊聯繫，她不求對方道歉，只希望她們能夠在多年前的宣傳文案中，標明「身體出處」，而不是把她的身體變成瑪丹娜的。

(中時新聞網)