美國總統拜登出席歐盟視頻峰會時呼籲美歐加強合作，但是德國總理梅克爾在峰會之後對媒體表示，歐洲同美國有許多共同之處，但並非完全一致，我們也有各自的利益，尤其是在中國政策上，歐洲將繼續貫徹歐洲主權，並準備與中國進行會談。但是德媒指出，近期歐中之間因新疆問題相互制裁，已讓雙方陷入政治漩渦中。

據《德國之聲》報導，梅克爾在歐盟峰會結束後說，峰會歐盟領導人與拜登交換了對歐美關係的看法，雙方都表達了意見，歐盟也明確指出了歐洲的利益。

中國是歐盟重要的貿易夥伴，雙方從中獲益頗豐，因此歐盟在對中國政策上，牽涉的不僅是經濟利益，還包括貫徹「歐洲主權」的問題。圖為拜登參加歐盟視頻峰會。（圖／推特@PeressottiGiu)

她說，在對中國政策上，牽涉的不僅是經濟利益，還包括貫徹「歐洲主權」。歐盟同美國有著共同的價值基礎，但另一方面，彼此也有各自的利益。如同美中在阿拉斯加展開長時間、詳細的對話，歐盟也將同中國展開會談。

她強調，歐盟早已知道中國是制度競爭者，但同時還要考慮怎樣將價值觀和利益結合起來，產生一個歐盟對華政策。「大家都知道，我為此付出很大努力，並且將繼續這樣做。我們與美國有很多共同之處，但並非完全認同。這是非常明確的。」

報導指出，中國是歐盟重要的貿易夥伴，雙方從中獲益頗豐，尤其是德國經濟與中國的交織最為密切，歐盟對中出口總額的一半來自德國。2019年，歐盟委員會推出的中國戰略文件首次將中國定義為「制度性對手」，代表雙方有不同的價值體系。在此之後歐盟的對中關係明顯加強了政治因素，但就總體而言仍然由經濟思維主導。因此2020年底歐盟頂住來自華盛頓的壓力，與中國簽署了歷時7年談判的《歐中投資協定》。該協議須經歐盟議會通過後才能生效，而它近期卻陷入歐中制裁與反制裁的政治漩渦，其中大陸制裁的名單裡包括歐盟議會議員。

報導認為，拜登就任美國總統後，在很多領域對川普時期的美國政策進行「撥亂反正」，尤其國際合作領域重新扳回到以前的道路上，但唯獨在對華政策方面，拜登政府基本上延續了前任的強硬路線。

歐盟峰會於3月25日至26日在布魯塞爾舉行，美國總統拜登也受邀參加。歐盟此前宣佈，因新冠肺炎疫情形勢嚴峻，峰會改為通過視頻形式舉行。

(中時新聞網)