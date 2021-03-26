新冠肺炎疫情讓歐洲的負利率進一步下探，部分國家的房貸利率也跌進負值，換言之，借款人向銀行申辦抵押貸款還有利息可以領。

歐洲央行（ECB）在歐洲主權債務危機時期將基準利率大砍至負值，俾以重振低迷的經濟。負利率環境讓政府至小型企業享受便宜的融資，同時鼓勵家庭借款和消費。

歐洲央行在2014年引進負利率後，歐元區的經濟逐漸好轉，市場原本預期負利率幾年後便會功成身退，沒想到新冠肺炎疫情擾亂歐洲的利率環境。

疫情重創歐洲經濟，歐洲現階段的率不僅維持在負值，甚至比以往更低。葡萄牙和丹麥的借款利率都進入負值，代表銀行還得支付借款人利息。丹麥在2012年實施負利率。

葡萄牙商業顧問桑托斯（Paula Cristina Santos）在2008年向銀行借款32萬歐元（約38萬美元），她的房貸利率是浮動利率，目前為負0.25％，3月份她得到45美元的利息。

葡萄牙大部分的房貸利率是以歐洲銀行同業拆款利率（Euribor）為基準。桑托斯的利率是以3個月Euribor再加0.29％。Euribor在2008年時仍接近5％，目前位在負0.54％，逼近歷史新低水準。

葡萄牙國營銀行Caixa Geral de Depositos表示，目前約有12％的房貸合約利率在零以下。根據熟知內情人士透露，該銀行的負利率房貸合約在過去一年躥升50％。

至於桑托斯的借款銀行－葡萄牙BPI銀行，截至目前已向房貸戶支付100萬歐元的利息。該銀行並未透露客戶數量。

西班牙的房貸利率也和Euribor相連結，銀行面臨和葡國相同的狀況，不過西國通過一項法令，禁止利率降至零以下。然而葡萄牙的做法卻恰恰相反，2018年通過的法案要求銀行反映負利率。

(工商 )