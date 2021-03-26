68歲知名導演吳念真之子吳定謙，自台大戲劇系畢業後，就選擇繼承老爸衣缽進入演藝圈，與插畫家女友的戀情也開花結果，於去年10月登記結婚。稍早吳定謙更在臉書分享好消息，宣布兒子「小啾寶」提早報到。

38歲吳定謙因為朋友介紹認識小他3歲的老婆，兩人交往1年於去年10月閃婚。吳定謙當時更坦言原本想順其自然，沒想到愛的結晶提早報到，喜曝老婆已懷孕3個月，決定先登記結婚。吳定謙更大爆父母即將當阿公阿嬤的反應，笑說他們都用淡定外表掩藏自己的喜悅。

稍早吳定謙更在臉書宣布老婆平安產下兒子「小啾寶」的喜訊，還附上一張他小心翼翼抱著兒子的照片寫下：「Hi！你來了，這世界是不是有點嘈雜？光線是不是稍微刺眼了些？有一邊的雙眼皮好明顯啊！頭髮感覺也挺茂盛的，皮膚皺皺的，據說爸爸出生時也跟你一樣像個小老頭耶。」

吳定謙更透露因為兒子胎位不正的問題，原本已安排好了手術日期，想不到兒子迫不及待地提早10多天與他們見面，讓他還來不及感受所有細節，醫生就出來跟他握手道賀。

吳定謙更感謝兒子選擇他當父親，吐露升格新手爸爸的心情，「坦白說，心裡仍然忐忑不安，但我會努力去學習、陪你一起探索這個世界，也請你多多指教了，好嗎？愛你喔！小啾寶。」

(中時新聞網)