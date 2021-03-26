疫情後，居家業者表示，不僅宅在家下廚的民眾變多，更因人無法出國，不少人順勢將預算投入廚房改裝，讓市場一片欣欣向榮。其實，除了重金改裝廚房流理台、櫥櫃，藉由換個廚房小物，也能快速調整下除時的氣氛，讓做菜便的更有樂趣。

今年春夏不少廚房新品以清新的綠與經典的白為主調，訴求讓座採食更療癒。像法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET緊跟時尚潮流，推出美型鍋具，如搭如搭上LOGO狂潮的「經典Big LOGO系列」，而春夏推出清新的以鼠尾草為靈感的「悠然綠系列」，全系列橫跨鑄鐵鍋、餐具到隔熱墊共21個品項，運用視覺上的爽朗對抗即將到來的酷暑。

LE CREUSET悠然綠系列，典藏圓鐵鍋18-26cm鋼頭，價格落在9200元到1萬7000元之間。(LE CREUSET提供)

韓國品牌Modori則利用約的外型、柔和的配色達到高顏值的目標，但他的實用性也十分高，以純白鍋具組為例，除可用於瓦斯爐、電磁爐、IH爐等外，也可以在另外加裝把手烹煮方便、也更容易收納，營造韓式居家美學。而NATURAL KITCHEN，也把握韓系居家最重要的白色基調，搭配天然材質如木質掉以及玻璃材質等，推出新品，利用異素材色調的變化，透過材質、顏色的疊加提升擺設層次、質感。

Modori純白鍋具組，產品到熱快速，可節省能源，也可堆疊收納，原價4998元，官網特價3998元。（Modori提供）

NATURAL KITCHEN琺瑯木柄牛奶鍋，500元。（NATURAL KITCHEN提供）

而北歐櫥窗春季新品也展現清新氣息，推薦嚕嚕米與丹麥知名家飾品牌RIG-TIG的聯名HOTTIE 保溫壺，清新的配色搭配嚕嚕米以及他的好友，在雲端漫步、森林野餐等插圖，撫慰忙於日常的消費者;針對喜歡簡約美型的消費者，英國設計大師Tom Dixon《Puck 系列》冰球雞尾酒杯，幾何外型搭配暈染墨黑色的厚實圓盤杯座，質地輕巧卻在視覺上極具份量感。

北歐櫥窗RIGTIG x嚕嚕米限量聯名，HOTTIE 保溫壺，兩色，2400元。（北歐櫥窗提供）

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