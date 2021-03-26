潤泰全去年每股淨利14.85元 股利5元 22:132021/03/26 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰全（2915）今天召開董事會通過去年合併財報，每股淨利14.85元，股利5元，包括股利現金2元、股票3元。 潤泰全今天公布去年財報，全年營收為27.36億元，營業毛利9.75億元，營業利益5226萬元，稅前淨利94.50億元，本期淨利80.91億元，歸屬於母公司業主淨利為79.08億元，每股稅後盈餘達14.85元。 《橡膠股》建大2020年每股盈餘1.07元 擬配息1元 《食品股》泰山109年每股盈餘1.75元 每股擬配息1.4元 (工商 ) #潤泰全 #股利 #每股淨利 #去年 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巨大去年大賺13.19元擬配8元股息 19:402021/03/26 財經 長興去年EPS 2.05元創近四年新高 配息1.5元 18:402021/03/26 財經 《鋼鐵股》大成鋼上季轉盈、去年虧0.44元 擬配息0.8元 12:342021/03/26 財經 中環擬配0.7元現金股利 殖利率達8.5％ 09:222021/03/26 財經 《通信網路》瑞祺電去年獲利寫次高 每股賺5.29元、擬配息3.65元 07:452021/03/26 財經 仁寶2020年EPS 2.15元 寫下2011年以來新高 15:292021/03/26 財經 中工去年EPS攀升至0.4元 配發股利0.233元現金 11:422021/03/26 財經 《文創股》獲利股利嗨高 鈊象熱舞 11:262021/03/26 財經 冠德去年獲利破表 EPS 6.8元刷新史上新高 20:202021/03/26 財經 宏泰去年EPS達1.64元 每股配息1.2元 19:412021/03/26 財經 華電去年EPS攀升至2.05元 創歷年次高 19:422021/03/26 財經 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 【長榮輪卡運河】貨輪阻塞油價已反應 專家曝下一個受害者 - 財經 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 - 財經 中澳貿易戰硝煙再起？外媒曝大陸又有制裁新目標 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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