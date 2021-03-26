潤泰全（2915）今天召開董事會通過去年合併財報，每股淨利14.85元，股利5元，包括股利現金2元、股票3元。

潤泰全今天公布去年財報，全年營收為27.36億元，營業毛利9.75億元，營業利益5226萬元，稅前淨利94.50億元，本期淨利80.91億元，歸屬於母公司業主淨利為79.08億元，每股稅後盈餘達14.85元。

《橡膠股》建大2020年每股盈餘1.07元 擬配息1元
《食品股》泰山109年每股盈餘1.75元 每股擬配息1.4元

(工商 )

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