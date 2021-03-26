台灣美妝實力強，但在國際市場上卻是單打獨鬥、各自發展，難有能見度；兩岸美容門市通路的佐登妮絲(佐登-KY)執行長陳佳琦表示，聯合面膜、彩妝、包材等10家美妝上下游廠商，以產業優勢組「美妝聯盟」，共同打國際盃，搶進國際代工市場。

佐登妮絲過去以發展自己品牌、通路為主，陳佳綺觀察，當台灣美妝廠商赴大陸、歐、美參展時，都形單影隻、單打獨鬥，實力很好、也很會做產品，但國際品牌林立，台灣廠商力量不夠，在國際上很難爭取能見度。

看到台積電「護國神山」帶領產業成為「護國群山」，陳佳綺表示，何不也組織成「美妝聯盟」，藉由相互介紹客戶、壯大實力，未來將進一步打入國際代工市場，為國境開放後的商機提前部署、預作準備。

佐登生產強項在精華液與霜類；陳佳琦透露，「美妝聯盟」所組成的成員，包括氣充、紙巾、面膜、彩妝、洗劑、凍乾、粉底液、包材與皂類等領域佼佼者的廠商，其中不乏知名品牌無塵氏紙巾廠商紳宇、興農子公司玉美生技等。

佐登妮絲團隊合照，宣布新品牌珍朵絲特上市，佐登微爾醫美今年兩岸預計有14家診所開業。(佐登妮絲提供)

陳佳琦表示，「美妝聯盟」還在招募團隊，廠商性質將不會重複、預計有10至15家的規模，待2022年第3季位於嘉義的佐美館觀光工廠落成開幕後，內部會設有150坪的空間大小策略聯盟辦公室，邀集「美妝聯盟」成員進駐，除了展示最具競爭力的產品供國人參觀外，更重要的是讓潛在合作的外國顧客，能拜訪參觀；，陳佳琦說，佐登妮絲除持續發展自己的品牌外，也要正式挑戰國際代工訂單。

佐登妮絲已召開董事會，會中通過109年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣3元，現金殖利率約3.2％；佐登妮絲109年度合併營業收入為新台幣27.3億元，合併營業淨利為3.97億元，合併稅後純益為2.58億元，每股稅後盈餘為4.41元，本次股息配發率達68％、較前2年為高；由於疫情趨緩、內需消費商機樂觀看待，佐登妮絲今年業績以30％成長為挑戰目標。

(中時 )