NBA季中交易市場在台灣時間3月26日凌晨3點正式關閉，今年的交易算是雷聲大雨點不大也不小，雖有能改變聯盟競爭形勢的交易案(如金塊、公牛、熱火)，但也有最終沒成局的交易，接下來幾天，會是投注運彩的好時機(以長期來說)，最主要...運彩除了你要研究數據研究盤口要看比賽外，你還需要趕在運彩憑藉數據整合平台調整好這些"改變"前，去尋求機會--

《交易案對於雙方的影響程度大不同》

籃網在交易大門關上的最後一天並沒有完成任何一筆交易，不過球隊接下來還是會努力追求卓蒙德（Andre Drummond）等將被買斷的球員，以分析來說，交易對於籃網並沒有很直接的影響。

活塞方面，球隊將懷特(D. Wright)送往國王，換來老將喬瑟夫(C. Joseph)，雖然這個交易看上去影響不大，但本場比賽喬瑟夫基本還不會替新球隊出賽下，我們要用少了懷特但沒有喬瑟夫的情況看待。

本季兩度對決，活塞一勝一敗，且"兩場比賽都過盤"，可以說面對到活塞籃網都打得頗為吃力，而這兩場比賽懷特一場22分9助攻、一場13分分5助攻，他跟中鋒普蘭米(Plumlee)在兩次對決籃網時，加總的助攻分別佔球隊的57.14%、42.30%，可以看出有一些名堂在裡面。

簡單來說，懷特是一名具有合格外線能力的高後衛，普蘭米則有超出聯盟中鋒平均值的傳球能力，由於籃網禁區人手不足，面對普蘭米、葛蘭特時需要更多的幫忙防守，能控能投也能跑位的懷特就變的很重要，懷特本賽季在場上時，團隊的助攻率可以比對手多4.7%，他在場上時團隊助攻率高達64.5%，活塞小將們能打出一些組織感，懷特居功厥偉，籃網其實很怕內線球員有傳導外圍的能力，但本場比賽葛蘭特與普蘭米反而有可能因"空間問題"而被擠出禁區，原因是新兵迪亞奧(H. Diallo)或本場可能傷癒歸隊的史密斯(D. Smith)，兩人都有著更多依賴爆發力切入的打法，籃網目前防守已經逐步修正，一但活塞自己把內線用的擁擠，只會自亂陣腳。可以說，交易大限的影響，活塞>籃網。

《哈登能否上陣》

如果得分端受影響，那麼活塞無法阻止籃網的進攻，就可能要輸球輸盤。哈登能否上陣，確實直接影響到籃網的競爭力。

本場比賽筆者認為哈登上陣機會是相當高的，在這波客場連戰前哈登其實就傳出脖子不適的情形，而這個傷勢並不嚴重到會無法上陣，前場比賽的缺陣以當時連續出賽的賽程來說，是相當合理的"斟酌"。

此外，教練奈許受訪時其實也透漏下一場比賽哈登基本會上陣，盤口故弄玄虛的機會是有的，不如趁早入場(最後一點會再進一步解釋)。

《活塞較無法針對籃網防守罩門進攻》

籃網近期防守端其實已經改善許多，其中喬丹(D. Jordan)在明星賽後有一定回春，至少在鞏固禁區方面有回到過往七成水平，此外像是葛林(Green)去幫忙協防被錯位單打的情況(活塞此前大勝籃網就用了很多錯位單打)，以及克拉斯頓(N. Claxton)、葛莉芬(B. Griffin)的積極防守態度，活塞如果勇往禁區來打，可能已經討不到這麼多便宜。

籃網目前防守罩門還是面對5OUT的陣容，當對手高個子也都有投射外線能力時，那麼克拉斯頓防守經驗太嫩與喬丹不能這麼站在禁區的問題就會被放大，好消息是活塞目前陣容上沒有5OUT本錢，且後場的外線投射能力不夠穩定，無法針對籃網罩門進攻。

《盤口邏輯探討》

籃網前場面對爵士，初盤就開出+10的高受讓，結果哈登無法上陣下輸球輸盤，可以說盤口一開始就有了一個預設開盤。但要注意前場如果跟著預設去走的玩家，在前場快樂收米下，本場比賽目前這個與前場對決-11.5分有著極大差異的分，很可能就要一頭栽下去預設走活塞了。

進一步探討，本場比賽在多數博彩公司的判斷上則有很多不同之處，例如一些數據整合平台運用PER值、加權分或ELO等級分來算，都算出活塞可能直接倒打的詭異分數，莊家這個-5.5分盤，一方面抓心態讓人挑戰籃網對家，二來等確定哈登能上陣下，其實也已經保留了籃網讓分可上升到合理水位的空間，換言之，目前-5.5的分盤，實際上籃網被低估的機會是相對高的。

綜合上述觀點，本場比賽我們將優先看好籃網-5.5的讓分過盤。

【本場推薦】：【籃網全場的讓分過盤，-5.5】

(實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)