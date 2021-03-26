苦主現身! 砸70萬娶妻 才22天就落跑│中視新聞

屏東1名李姓男子花65萬元娶了阮姓越南籍新娘，但阮女來台灣22天後就落跑離家，他事後急忙在網路PO出2人合照尋人，不料照片中阮女的「厭世眼神」意外爆紅；李男表示，阮女在越南時一切正常，來台後卻性情大變，李男父親則控訴阮女早有預謀逃家，目前已提告詐欺，並會逐步提告懸賞金，從1萬至4萬，希望網友能幫忙找人。

據了解，李男現年30歲，在冷凍廠工作60個月，每個月存1萬，花5年存了65萬元，透過仲介媒合到越南娶了年僅20歲的阮姓女子；豈料，阮女在台灣準備宴客的前一天，竟在深夜2時許，搭上一輛休旅車落跑，從此人間蒸發；李男也在網路公告尋人啟事，不過2人的合照中，阮女露出憤怒眼神意外爆紅，被網友笑稱「厭世越南妻」。

李男父親則控訴阮女早有預謀逃家，目前已提告詐欺，並會逐步提告懸賞金，從1萬至4萬，希望網友能幫忙找人。（圖／翻攝自爆料公社）

李男說「以為老婆沒笑容是因為想家，所以體諒她，但她在家裡整天躺著滑手機，叫了也沒反應、沒活力，還想說要帶她去看醫生」。他說妻子來台灣後整個變了個人，但畢竟2人已是合法夫妻，他仍希望老婆平安回來「人生地不熟又不會中文，擔心她被騙走，找到的話懸賞獎金1萬，希望大家多多幫忙」。

據三立新聞網報導，李男的父親受訪時表示，阮女來台後，多次以月事為由拒絕行房，甚至竟將口紅塗在衛生棉騙說是經血，最後還搭乘陌生車輛離去，懷疑她根本早有預謀；李父說，阮女在越南一切正常，但來台後卻變得冷漠，與兒子僅行房過5次，3次在越南、2次在台灣，懷疑阮女都是計畫好騙來台灣後就逃走，怒罵「護照也沒帶走，根本是惡意的」。

李男父親說，未來將會提高懸賞金，「第一個禮拜找不到就提高到2萬，再下個禮拜就變四萬」，他26日也帶著兒子到警局提告詐欺，希望透過司法討回公道。

(中時新聞網)