美國總統拜登在上任首場記者會上表示，在他治下不會讓中國超越美國成為全球最強大國家。經濟學家表示，以人均國內生產毛額（GDP）來看，美國至少未來50年仍將比中國富裕。

英國經濟學人資訊社（ Economist Intelligence Unit）首席經濟學家巴提斯特 （Simon Baptist）表示，中國預期在擠下美國成為全球最大經濟體之後，還要很久，人均GDP才會趕上美國，美國在未來50年，甚至更久，仍將比中國富裕。

巴提斯特告訴CNBＣ：「我覺得中國要追上美國人均GDP水平，如果會的話，至少50年內都不太可能。人均GDP是我們衡量財富的指標。」

國際貨幣基金（IMF）最新可得的數據顯示，中國2020年人均GDP預估達1萬582.10美元，相較之下，美國人均GDP為6萬3051.40美元，大約是中國的6倍。

拜登在上任首場記者會上表示，不會讓中國稱霸全球。他說：「我看見美中激烈競爭。他們總體目標是成為領先、最富裕、最強大的國家。但在我治理下，這種情況不會發生，因為美國會繼續發展壯大。」

巴提斯特表示，中國將成為全球舞台上，美國以外的「另一個超級強權」，兩者哪國比較強大，那要看在什麼地方。

巴提斯特說：「我覺得在亞洲，美國難以繼續稱霸整個2030年代，但他們將保持勢均力敵很長一段時間。」

巴提斯特表示，若以美元計價，中國經濟預估將在2032年左右超越美國，成為全球最大經濟體。他表示，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關係，比原先預估的2034年提早。

巴提斯特的預測顯然比其他經濟學家保守。美國銀行全球研究（Bank of America Global Research）亞洲經濟部門主管喬虹上月告訴CNBC，中國經濟將在大約2027到2028年之間超過美國。

巴提斯特指出，美國經濟規模「終將落後，這是因為中國人口龐大得多」。

(中央社)